احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 11:33 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يعلن استقالته من منصبه.

وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا المستقيل من منصبه إن الحكومة سقطت سياسيا وأخلاقيا.

وأفادت القناة بأن وكالة رويترز تعلن عن استقالة وزيرين من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأضافت القناة بأن وسائل إعلام ليبية تعلن عن استقالة 5 وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، والمستقيلون الخمسة من حكومة الوحدة الوطنية بليبيا هم وزراء الحكم المحلي والإسكان والاقتصاد والعمل والتعليم العالي.