أمريكا: لسنا ملزمين بإبلاغ إسرائيل بلقاء ترامب الرئيس السوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 10:28 مساءً - رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد أُبلغت مسبقاً بلقاء جمع ترامب بالرئيس السوري، قال مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «الولايات المتحدة تقود سياستها الخارجية بشكل مستقل، ولسنا ملزمين بإبلاغ أي طرف، لكننا على تواصل دائم مع شركائنا في المنطقة، ونتفهم تماماً مخاوف إسرائيل».

وأشار في مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري كشف عن مؤشرات إيجابية، حيث أعرب الجانب السوري عن رغبته في السلام وإنهاء الحروب، وفقاً لتصريحات الحكومة الانتقالية في دمشق.

وفي تقييمه لجولة ترامب في منطقة الخليج، وصف ميتشل الزيارة بأنها «نجاح دبلوماسي كبير»، حيث تم التركيز على الملفات الاقتصادية والاستثمارية، دون إغفال القضايا الأمنية، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن الجولة أسفرت عن التزامات خليجية باستثمارات ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما سينعكس إيجاباً على الطرفين، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي كان أحد المحاور الأساسية في المباحثات.