الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا لمنع تحولها إلى دولة فاشلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 10:28 مساءً - قال مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهدف النهائي من قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا هو تجنيبها التحول إلى دولة فاشلة، مؤكداً أن استقرار سوريا يمثل أولوية لكل دول الجوار.

وأوضح ميتشل في مداخلة مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية أن «كل جيران سوريا لا يريدون أن تتحول إلى مصدر تهديد»، مشيراً إلى أن النظام السوري، بعد عقود من الاستبداد، تسبب في انهيار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية لا ترى تحسناً كبيراً في الداخل السوري، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ونقص الغذاء وتدهور الاقتصاد، وهو ما دفع بالرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات لتخفيف معاناة الشعب السوري.