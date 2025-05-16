نقابة البيطريين تحتفل باليوم العالمي للطبيب البيطري غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، غدًا السبت 17 مايو 2025، احتفاليتها السنوية بمناسبة «اليوم العالمي للطبيب البيطري»، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار: «منظومة متكاملة لتنمية مستدامة».

وتأتي الاحتفالية هذا العام برعاية من وزارتي الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور ممثل عن المجلس الصحي المصري، وممثل لوزير الأوقاف، مما يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بقطاع الطب البيطري ودوره المحوري، ويؤكد أهمية الطب البيطري كركيزة أساسية في منظومة الصحة العامة، وتعزيزًا لمفهوم «الصحة الواحدة» الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ويتضمن برنامج الاحتفال عددًا من الفعاليات والندوات النقاشية المهمة، من بينها حلقة نقاشية يشارك فيها عدد من الوزراء إلى جانب النقيب العام، لمناقشة القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه قطاع الطب البيطري وسبل دعمه.

كما يشهد الحفل تكريم الفائزين بالمسابقة العلمية والبحثية التي نظمتها النقابة، وذلك في أربع فئات هي: أفضل كتاب، أفضل رسالة ماجستير ودكتوراه، وأفضل بحث علمي، وقد تولت لجنة علمية من كبار الأساتذة والأكاديميين بجامعات مصر تقييم الأعمال المشاركة، والتي تجاوز عددها المئات.

وفي لفتة تقديرية، تكرم النقابة أيضًا الطبيب البيطري المتميز من كل محافظة، بناء على ترشيحات النقباء الفرعيين، إلى جانب تكريم عدد من رموز العطاء والوفاء لمهنة الطب البيطري ممن قدموا جهودًا بارزة في خدمة المهنة والمجتمع.

ويُختتم الحفل بفقرة فنية راقية، وسط حضور واسع من الشخصيات العامة والمعنيين بالشأن البيطري، وبمشاركة وسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذا الحدث المهم وإبراز الدور المحوري للطبيب البيطري في تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن العالم يحتفي سنويًا بـ«اليوم العالمي للطبيب البيطري» في السبت الأخير من شهر أبريل، تكريمًا لأطباء يواصلون العمل في صمت لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وقد أُطلقت هذه المبادرة للمرة الأولى عام 2000 من قبل الاتحاد العالمي للطب البيطري (WVA) ومقره بلجيكا، لتتحول إلى تقليد سنوي عالمي يحتفي بدور هؤلاء الأبطال الصامتين.