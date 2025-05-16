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أحمد جودة - القاهرة - الأرصاد.. درجات الحرارة تقفز لـ45

بكرة حر نار! الأرصاد: السبت ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقفز لـ45.. تشهد محافظات الجمهورية هذه الأيام موجة حارة شديدة وغير مسبوقة، وسط تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية، حيث توقعت الهيئة أن تبلغ الموجة ذروتها غدًا السبت 17 مايو 2025، مع تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض المناطق، خاصة في جنوب الصعيد والوجه البحري.

حرارة قياسية وأجواء خانقة

خبراء الأرصاد أكدوا أن درجات الحرارة هتوصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الجنوبية، بينما تسجل القاهرة الكبرى ما بين 39 و42 درجة، وسط رياح ساخنة وجافة بتزود الإحساس بالحرارة.

التوقعات بتقول إن الموجة دي هتستمر لحد بداية الأسبوع الجاي، لكن ممكن يحصل انخفاض بسيط في الحرارة بداية من يوم الإثنين.

تحذيرات رسمية

هيئة الأرصاد ناشدت المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وخصوصًا من الساعة 12 ظهرًا لـ4 عصرًا، والحرص على اتباع إجراءات السلامة، خاصة لكبار السن والأطفال وسائقي السيارات.

بكرة حر نار! الأرصاد: السبت ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقفز لـ45

وماذا عن الأيام القادمة؟

ابتداءً من الأحد، من المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، وتنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 35 درجة تقريبًا، ويستمر التراجع يوم الإثنين ليكون الطقس أكثر اعتدالًا، خاصة في ساعات الليل، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

لكن رغم هذا التراجع، تؤكد الأرصاد أن الجو سيظل حارًا نهارًا حتى منتصف الأسبوع، لذلك من المهم استمرار اتباع الإجراءات الوقائية.

أهم النصائح للتعامل مع الحر الشديد:

تجنب الخروج في وقت الذروة

اشرب مياه كتير على مدار اليوم

البس ملابس قطنية وفاتحة اللون

استخدم واقي الشمس وكاب أو شمسية

متسيبش أطفال أو حيوانات داخل العربية مهما كانت المدة

اهتم بتهوية جيدة لكبار السن والأطفال

لو الجو خانق.. بلّل فوطة بمية وحطها على رقبتك أو جبهتك

خليك حذر وخلّي بالك

ارتفاع درجات الحرارة بالشكل ده ممكن يسبب إجهاد حراري، جفاف، أو ضربات شمس، خصوصًا للناس اللي بتشتغل في أماكن مفتوحة. خليك دايمًا في الظل، وحافظ على جسمك مرطّب.