نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتظام المراجعات المجانية للطلاب بـ 21 إدارة تعليمية على مستوى الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في مشهد يجسد الالتزام والمسؤولية، سير أعمال المراجعات المجانية النهائية داخل 21 إدارة تعليمية، من أقصى جنوب المحافظة إلى شمالها، مؤكدًا أن التعليم الجاد لا يعرف عطلة، وأن مصلحة الطالب هي الهدف الأسمى.

وقد شهد الأسبوع الماضي انتظامًا لافتًا في حضور الطلاب بالمجموعات المجانية، والتي جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتحت رعاية محافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، تلقّوا تدريبات دقيقة على نظام "البوكليت" المطبق في اختبارات نهاية العام، استعدادًا لاجتياز الامتحانات بثقة واقتدار.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن هذه المراجعات لا تمثل فقط دعامة تعليمية، بل هي رسالة طمأنة حقيقية لأولياء الأمور بأن الدولة جادة في تقديم بدائل قوية ومحترمة للدروس الخصوصية، تحقق الفائدة وترفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

كما أكد وكيل تعليم الجيزة، أن ما يحدث اليوم على أرض الجيزة هو انعكاس حيّ لرؤية الدولة المصرية في توفير تعليم عادل ومجاني، طلابنا يستحقون أن نمنحهم الأفضل، والمراجعات المجانية جاءت لتقول لكل ولي أمر: ابنك في أيدٍ أمينة."

وقد وجّه عطية، الشكر والتقدير لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ولجميع المعلمين الذين شاركوا في تقديم المراجعات، على جهدهم المشهود والتزامهم الصادق، مشيدًا بمديري المدارس الذين وفّروا بيئة تعليمية منظمة ومحفزة.

ختامًا، تواصل مديرية التعليم بالجيزة جهودها المكثفة لضمان أعلى مستوى من الجاهزية لامتحانات نهاية العام، من خلال المتابعة المستمرة، والدعم الكامل للطلاب، إيمانًا بأن بناء المستقبل يبدأ من قاعة مراجعة، ومن معلم يعطي دون كلل، ومن إدارة تؤمن بأن كل طالب مشروع نجاح.

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