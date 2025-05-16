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أحمد جودة - القاهرة - بكرة السبت… موجة حارة تضرب البلاد – احذر من الخروج في أوقات الذروة!.. تشهد مصر موجة حارة غير مسبوقة خلال هذه الأيام، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها غدًا السبت 17 مايو 2025، وفقًا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية. حيث توقعت الهيئة أن تسجل درجات الحرارة أرقامًا قياسية في بعض المحافظات، خاصة في جنوب الصعيد والوجه البحري، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.. موجة حارة تضرب البلاد – احذر من الخروج

ارتفاع شديد في درجات الحرارة

خبراء الأرصاد أكدوا إن درجات الحرارة هتوصل لـ45 درجة في بعض المناطق، خصوصًا المحافظات الجنوبية، بينما تسجل القاهرة الكبرى ما بين 39 إلى 42 درجة، مع رياح ساخنة جافة ترفع الإحساس بالحرارة بشكل كبير.

وتستمر هذه الموجة شديدة الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، مع احتمالية تراجع بسيط في درجات الحرارة يوم الإثنين.

بكرة السبت… موجة حارة تضرب البلاد – احذر من الخروج في أوقات الذروة!

موجة حارة تضرب البلاد – احذر من الخروج .. نصائح مهمة لتفادي ضربات الشمس

عشان تعدي الموجة دي بأمان، اتبع النصايح دي:

بلاش تتعرض للشمس من الساعة 12 الظهر لحد 4 العصر

اشرب مية كتير وحافظ على ترطيب جسمك

استخدم واقي شمس لو مضطر تخرج

خلي ملابسك قطنية وفاتحة

كبار السن والأطفال لازم ياخدوا احتياطات خاصة

نصائح مهمة لمواجهة الموجة شديدة الحرارة:

1. تجنب الخروج في أوقات الذروة

حاول بقدر الإمكان متخرجش من البيت من 12 ظهرًا لـ 4 عصرًا، لأنها أكثر فترات اليوم حرارة.

2. اشرب مياه كتير

الجسم بيحتاج لترطيب مستمر.

خليك دايمًا معاك زجاجة مياه، واشرب كل ساعة حتى لو مش عطشان.

3. ارتدي ملابس قطنية وفاتحة

الألوان الفاتحة بتمتص حرارة أقل.

والملابس القطنية بتمتص العرق وبتحافظ على برودة الجسم.

4. استخدم واقي شمس

لو مضطر تنزل، استخدم واقي شمس بعامل حماية (SPF 30+) على وشك وإيدك ورقبتك.

ويفضل ترتدي كاب أو شمسية.

5. متسيبش أطفال أو حيوانات أليفة في العربية

العربية ممكن تتحول لفرن مغلق في دقائق.

ده خطر شديد ممكن يؤدي للاختناق أو الوفاة لا قدر الله.

6. رعاية خاصة لكبار السن والأطفال

هم الفئة الأكتر عرضة للإصابة بـضربات الشمس أو الجفاف.

تأكد إن عندهم تهوية كويسة ومياه كفاية.

7. استخدم مراوح أو تكييف

لو الجو خانق، استخدم مروحة أو شغل تكييف على درجة معتدلة.

وممكن تبلل فوطة بمية باردة وتحطها على الرقبة أو الجبهة.

تحذيرات من الجهات الرسمية

هيئة الأرصاد ناشدت المواطنين بتقليل الخروج قدر الإمكان خلال وقت الذروة، والاهتمام بمراعاة إجراءات السلامة، خصوصًا لسائقي السيارات، ومستخدمي المواصلات العامة.