حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 07:29 مساءً - أكد مسئول أمريكى، اليوم أن حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها.

يذكرأن، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى السادس من مايو 2025 إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأمريكى سيتوقف فورا.

لدى استقباله رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى فى المكتب البيضاوي، قال ترامب "قال الحوثيون (...) إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين فى اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة فى الشرق الأوسط.

ووصفت الخارجية الأمريكية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر سلطنة عمان برغبتهم فى وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".

وأعلنت سلطنة عمان، عن توصل الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين فى اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.

وقال وزير الخارجية العمانى بدر البوسعيدى إن الاتفاق جاء "بعد المناقشات والاتصالات التى أجرتها سلطنة عمان مؤخراً مع الولايات المتحدة الأميركية والسلطات المعنية فى صنعاء بهدف تحقيق خفض التصعيد"، مضيفاً أن الاتفاق "يقضى بعدم استهداف أى من الطرفين للآخر مستقبلاً، بما فى ذلك السفن الأميركية".

أكد مسؤول فى وزارة الدفاع لشبكة CNN أن الجيش الأميركى تلقى تعليمات مساء الإثنين بوقف الضربات ضد الحوثيين.