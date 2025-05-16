مراسل القاهرة الإخبارية: حسام زكى ينفى انسحاب أى وفد ويشيد بجهود العراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 07:29 مساءً - قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، عقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، قبل ساعات من انطلاق القمة العربية الرابعة والثلاثين في دورتها العادية، والمقرر انعقادها صباح الغد في العاصمة العراقية.

وأوضح المطعني خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المؤتمر الصحفي شهد طرح عدد كبير من الاستفسارات من الصحفيين بشأن التحضيرات الجارية للقمة، والملفات المرتقبة على طاولة الزعماء والقادة العرب، بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستية والتنظيمية التي أعدتها الحكومة العراقية.

وأشار إلى أن السفير حسام زكي أوضح في مستهل كلمته على أهمية انعقاد القمة في بغداد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ «عودة العراق إلى الحضن العربي»، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العراقية في تنظيم هذه القمة واستضافة الوفود المشاركة.

ولفت إلى أن زكي أضاف أن انعقاد القمة بشكل سنوي خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن كانت تُعقد كل خمس سنوات تقريبًا، يعكس اهتمامًا متزايدًا من الدول العربية بتعزيز التنسيق المشترك ومتابعة التطورات الإقليمية، وبحث استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التحديات في العالم العربي.

ورداً على سؤال حول انسحاب بعض الوفود العربية من القمة، أفاد بأن السفير زكي نفى هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أن جميع الوفود العربية حاضرة، وأن هناك تمثيلًا جيدًا وشبه كامل من مختلف الدول، ما يعكس حرص الجميع على دعم العمل العربي المشترك.

واختتم رمضان المطعني تقريره بالإشارة إلى أن مطار بغداد الدولي يشهد منذ الساعات الأولى توافد الزعماء والقادة العرب، حيث يجري استقبالهم استعدادًا لانطلاق الجلسة الافتتاحية للقمة صباح الغد.



