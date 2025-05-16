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ننشر الجدول المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

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ننشر الجدول المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 05:34 مساءً - نشرت مدارس المتفوقين الجدول المعدل لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 كالتالى:

 

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

 

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)

 

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

 

الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

 

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

 

الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

 

الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

 

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)

 

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة

 

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة

 

الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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