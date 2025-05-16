بدر عبدالعاطي: استمرار الميليشيات يعرقل استقرار ليبيا ويجب توحيد المؤسسات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 04:30 مساءً - عبر وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن القلق البالغ تجاه التصعيد الحالي في طرابلس وبعض المناطق، مشدداً على أن استمرار وجود الميليشيات المسلحة والمقاتلين الأجانب يهدد استقرار ليبيا، قائلاً: "بدون توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، لن يتحقق الاستقرار المستدام."

ونبه الوزير، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وجود أطراف فاعلة خارج إطار الدولة، تحمل السلاح، يمثل وصفة لعدم الاستقرار، مشيراً إلى أن ذلك هو واقع الحال في ليبيا، كما هو الحال في السودان وسوريا ولبنان واليمن.

وختم الوزير عبدالعاطي حديثه بالتأكيد على أن استقرار الدول يتطلب سيطرة الدولة على السلاح واحتكاره، مشدداً على أن ذلك شرط أساسي لأي دولة وطنية ومؤسسات وطنية مستقرة.