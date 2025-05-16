نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: ضبط 2495 قضية تموينية بإجمالي 146 طن مضبوطات خلال حملات لمباحث التموين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

واطلع المحافظ على تقرير مباحث التموين برئاسة العميد هيثم فاروق الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن ضبط 2495 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 146 طن سلع ومواد غذائية و47848 لتر زيت وسولار.

كما شملت المضبوطات 1627 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة دون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي.

كما تضمنت المضبوطات 75 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس شملت ( سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، خل )

بالإضافة إلى 787 قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز دون ترخيص بإجمالي مضبوطات 500 كجم.

كما تمكنت الجهود من ضبط 3 قضايا في مجال البدالين التموينيين للتجميع والاستيلاء على سكر تمويني وزيت طعام تمويني مدعم من قبل الدولة بإجمالي 897 كجم و262 لتر.

وفي مجال المواد البترولية تم ضبط 3 قضايا تجميع واستيلاء على بنزين 80، 92 سولار، اسطوانات بوتاجاز مدعمة من قبل الدولة بإجمالي مضبوطات 28700 لتر و734 وحدة.