الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 03:32 مساءً - يبحث نادى الزمالك التعاون مع بيراميدز فى ملف الشكوى التى ستقدم للمحكمة الرياضية الدولية ضد رابطة الأندية ولجنة التظلمات باتحاد الكرة، بعد صدور القرار النهائى باعتبار الاهلي مهزوما أمام الزمالك فقط، وعدم خصم نقاط إضافية في نهاية الموسم، على خلفية انسحابه من القمة رقم 130.

ويرغب الزمالك وبيراميدز فى تجهيز ملف شامل من الناحية القانونية لتقديمه للمحكمة الرياضية من أجل البت فيه بشكل عاجل، حيث يتمسك الناديان بتطبيق اللائحة بخصم 3 نقاط من الأهلى فى نهاية الموسم.

وأكد نادي الزمالك أنه لن يتهاون مطلقاً فى الحفاظ على كافة حقوق النادي، واتخاذ كل ما يلزم سعياً لتطبيق اللوائح بشكل عادل بين جميع الأندية.

وأصدرت لجنة الاستئناف بـ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز و الزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول، وأعتمدت اللجنة خسارة الأهلي من الزمالك صفر _3 ولم تخصم نقاط أخرى من الأهلي نهاية الموسم وهو ما يرفضه نادي الزمالك.