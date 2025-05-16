وزير الخارجية: جهود الوساطة مستمرة لوقف إطلاق النار فى غزة بالتعاون مع قطر وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 02:25 مساءً - أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن جهود الوساطة المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة والجانب الأمريكي لديه قدر أكبر من التفاهم فيما يتعلق بالوضع الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية، في لقاء بقناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة الكبرى هى غياب الإرادة السياسية عن إسرائيل لإبرام اتفاق وقف اطلاق النار والعملية السياسية الشاملة في سوريا ستضمن الحماية لجميع طوائفها.

كما تحدث: "نتابع بقلق التصعيد فى ليبيا وحذرنا من حالة الاستقرار الهش وبدون فرض سيطرة الدولة لا يمكن الحديث عن استقرار مستدام".