ضبط 42265 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 02:25 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (42265) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(732) مخالفة السير بدون تراخيص.

(70) دراجة نارية مخالفة.

(32101) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(8) مخالفات موقف عشوائى.

(548) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.