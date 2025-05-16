شاهد.. ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 12:32 مساءً - كشفت شبكة "planet football" العالمية عن ترتيب النادي الأهلي فى قائمة المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تنطلق منتصف يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة العالمية عن النادي الأهلي، "صعد العملاق المصري إلى كأس العالم للأندية بسهولة بعدما فاز بـ4 من آخر خمس بطولات في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري، وقد يحدث الفريق مفاجأة مدوية فى البطولة".

وحل الأهلي فى المرتبة الـ22 بقائمة المرشحين المفضلين للفوز ببطولة كأس العالم للأندية، بينما تصدر ريال مدريد الإسباني قائمة المرشحين لحصد اللقب العالمي، على الرغم من الموسم المتواضع الذي يمر به الفريق الملكي الذي لم يتمكن من حصد ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي فى المرتبة الثانية، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، فى المرتبة الثالثة، وإنتر ميلان الإيطالي في المرتبة الرابعة، ثم بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الخامسة.

في حين جاء أتلتيكو مدريد الإسباني فى المرتبة السادسة، وتشيلسي الإنجليزي فى المرتبة السابعة، بينما جاء بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الثامنة، ثم بالميراس البرازيلي في المرتبة التاسعة، ويوفنتوس الإيطالي في المرتبة العاشرة.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويشارك في البطولة 32 ناديًا تم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، وبداية من دور الـ 16 تُقام مباراة واحدة والفائز يتأهل للدور القادم، كما لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.