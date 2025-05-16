موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 مايو 2025 11:29 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 16 مايو 2025، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على بعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من أقصى غرب البلاد وجنوب الصعيد.