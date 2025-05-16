نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: تنظم فعاليات ترويجية لتعريف طلاب دولة الهند بفرص الدراسة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي، وبإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، نظّمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بإشراف الدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة، سلسلة من الفعاليات الترويجية المتخصصة للتعليم في الخارج، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2025 في عدد من المواقع الرئيسية بولاية كيرالا، بدولة الهند.

وأوضح الدكتور عبدالغني أن الفعاليات هدفت إلى ربط الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية وأولياء أمورهم بفرص التعليم الجامعي في مصر، انطلاقًا من التزام وزارة التعليم العالي بالتوسع في الأسواق التعليمية العالمية، وتوفير منصات فعالة للجامعات المصرية للتواصل المباشر مع الطلاب الطموحين وعائلاتهم.

وخلال الفعاليات تم استعراض آليات التقديم للدراسة في مصر، والتعريف بالمزايا التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية المصرية للطلاب الدوليين، وكذلك شرح الخدمات التي توفرها منصة "ادرس في مصر"، كما استعرض ممثلو الجامعات البرامج الأكاديمية المتنوعة التي تقدمها الجامعات المصرية، وسلطوا الضوء على التخصصات الحديثة والفرص التعليمية المتاحة، كما تم تسليط الضوء على البرامج الدراسية المتنوعة، وخاصة البرامج التي تُدرس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة في إجراءات القبول.

شارك في الفعاليات؛ جامعة بورسعيد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي.