نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تنظم ورشة عمل حول التطبيقات الصناعية للمواد المغناطيسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دعم منظومة البحث العلمي التطبيقي وربطها باحتياجات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الورش العلمية المتخصصة تُمثل منصة فعالة لتبادل الخبرات والتعاون بين الباحثين والمبتكرين من مختلف الجهات البحثية والصناعية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاعات ذات الأولوية للدولة.

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، نظمت المدينة من خلال معهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، وبقيادة الدكتورة نهلة أحمد طه عميد المعهد، ورشة عمل بعنوان "المواد المغناطيسية: التطبيقات الصناعية والتحليل الدقيق باستخدام جهاز Vibrating Sample Magnetometer VSM"، وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٣ مايو ٢٠٢٥، بمشاركة عدد من المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية.

أكدت الدكتورة منى عبد اللطيف على حرص المدينة على التكامل وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية والأجهزة العلمية المتطورة، مشيرة إلى أن المدينة تعمل على تطوير حلول تقنية جديدة قائمة على التكنولوجيا والنانو تكنولوجي لمواجهة التحديات في المجالات الطبية والصناعية والزراعية والبيئية، وبناء قدرات علمية في مختلف فروع التكنولوجيا، بما يدعم تأسيس اقتصاد معرفي يعزز تطوير الصناعات المصرية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة أحمد طه أن الورشة تهدف إلى توعية المجتمع العلمي بأهمية المواد المغناطيسية وتطبيقاتها المتنوعة، كما استعرضت دور معمل المواد المغناطيسية MML بالمدينة، الذي تم تأسيسه من خلال مشروع "Capacity Building" الممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF

بعنوان "تأسيس معمل المواد المغناطيسية "، والذي يقدم خدمات متقدمة في مجالات البحث العلمي والصناعة، ويضم جهاز VSM الذي يتيح قياس الخواص المغناطيسية بدقة عالية لتقييم كفاءة المواد في الاستخدامات الصناعية.

وتضمنت الورشة محاضرات علمية ألقاها عدد من الباحثين من المدينة، منهم الدكتور عبد الهادي قشيوط الأستاذ الباحث بقسم بحوث المواد الإلكترونية، والدكتورة مروة عواد والدكتور هشام حمد والدكتورة دعاء جمال بسيوني من قسم بحوث تكنولوجيا التصنيع، والدكتور علي هاشم من قسم بحوث النمذجة والمحاكاة. كما شارك الدكتور محمد محمد رشاد الشربيني عميد معهد المواد المتقدمة بمركز بحوث الفلزات، والدكتور كوزمن رادو من شركة Lake Shore Cryotronics Inc في ويسترفيل بولاية أوهايو الأمريكية.