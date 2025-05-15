خارجية العراق لـ"إكسترا نيوز": الفترة المقبلة ستشهد خطوات متقدمة في تطوير العلاقات العراقية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 10:35 مساءً - قال الدكتور هشام العلوي وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي، إنّ العاصمة بغداد تستعد لاستضافة ثلاث قمم مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وهي القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، والقمة التنموية الاقتصادية، بالإضافة إلى قمة ثلاثية تجمع قادة مصر والعراق والأردن.

وأضاف خلال حواره مع كريم رجب موفد قناة إكسترا نيوز، أنّ القادة الثلاثة، بمن فيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، أكدوا حضورهم، حيث ستتم متابعة مخرجات الاجتماعات السابقة ومناقشة آليات تنفيذ المشروعات المتفق عليها، عبر اللجان الفنية المشتركة، مشيرًا، إلى أن بعض هذه المشاريع بدأت بالفعل، في حين يحتاج البعض الآخر إلى المتابعة والتنسيق.

وتابع، أنّ القمم المرتقبة تمثل فرصة للعالم العربي للاستفادة من تجارب التكتلات الإقليمية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ومجموعة آسيان، وذلك من أجل تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، داعيا إلى ضرورة إنهاء الحروب والنزاعات في المنطقة، باعتبارها شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة مناسبة لتحقيق النمو والاستقرار.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشار الدكتور العلوي إلى أن العلاقات بين العراق ومصر تقوم على أسس راسخة من الثقافة والمصالح المشتركة والتحديات المتشابهة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات متقدمة في تطوير هذه العلاقات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، وسط تنامي التنسيق المشترك في مختلف الملفات الإقليمية.