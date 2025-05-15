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مقطع فيديو يكشف تعدى بعض الأشخاص على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وضبط طرفى المشاجرة

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مقطع فيديو يكشف تعدى بعض الأشخاص على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وضبط طرفى المشاجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 10:35 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة الجيزة.

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات  ، وأنه بتاريخ 20 أبريل الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (3 سائقين) ، وطرف ثان : (سائقان) بسبب خلافات بينهم على أولوية المرور بنطاق دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم دون حدوث إصابات.

 

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 ماسورة حديدية– سلاح أبيض) وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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