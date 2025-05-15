مقطع فيديو يكشف تعدى بعض الأشخاص على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وضبط طرفى المشاجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 10:35 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة الجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات ، وأنه بتاريخ 20 أبريل الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (3 سائقين) ، وطرف ثان : (سائقان) بسبب خلافات بينهم على أولوية المرور بنطاق دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم دون حدوث إصابات.

تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 ماسورة حديدية– سلاح أبيض) وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.