جامعة القاهرة تختتم فعاليات تدريب 100 من الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت جامعة القاهرة، فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لتدريب 100 إمام وواعظة من مديرية أوقاف الجيزة في اللغة العربية والإعلام والعلوم البينية، والتي تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات، وذلك برعاية وحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد، حيث تم توزيع شهادات إتمام الدورة علي الأئمة والواعظات.

حضر فعاليات حفل ختام الدورة التدريبية، الدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف، والدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد أبوطالب مدير الدعوة بالجيزة والمشرف علي الدورة التدريبية، والدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد منصور هيبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الجامعة، ولفيف من الائمة والواعظات الذين اجتازوا الدورة.



وقدم الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف، في مستهل كلمته، الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق لإستضافتها البرنامج التدريبي للأئمة والواعظات في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجامعة القاهرة للإستفادة من الخبرات المختلفة للقامات العلمية داخل الجامعة في مجالات العلوم واللغة والإعلام والعلوم البينية وغيرها، والتي تمد الأئمة والواعظات بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من رصد مشكلات الواقع وتحدياته، واستخراج أجوبة سديدة من الشرع تقدم الجواب العلمي العقلاني المحكم والمحقق لمقاصد الشريعة إلي أكثر من 100 مليون مواطن مصري بما يعزز من دور الأئمة في القيام بدورهم في بناء الإنسان وحفظ الأوطان.

وأكد وزير الأوقاف، أن جامعة القاهرة هي مؤسسة كُبرى من مؤسسات الدولة المصرية، وهي المنبر الذي نشر العلم في كافة ربوع الوطن العربي والشرق الأوسط، وتخرج فيها العديد من رؤساء الدول والوزراء، والقامات والعلماء والخبراء الذين اناروا أفق الشرق والغرب في كافة الميادين.

وطالب وزير الأوقاف الأئمة والواعظات بأن يقوموا بأداء أدوراهم في نشر الدعوة وأن ينطلقوا في ربوع الوطن محملين بالأمانة والصدق والإخلاص والتجرد والتفاني، وأن يحولوا المساجد إلي منابر للتنوير والعلم والمعرفة، وأن يدركوا رسالة المسجد ويسعوا إلي تحقيقها في كافة المؤسسات، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لن تدخر جهدًا في رعاية الأئمة والواعظات وتزويدهم بكافة العلوم والمهارات التي تمكنهم من القيام بدورهم بكفاءة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعةالقاهرة، أن الدورة التدريبية الرابعة للأئمة والواعظات من وزارة الأوقاف هي ثمرة للتعاون البناء بين الجامعة والوزارة الأوقاف، وتأتي في إطار حرص الدولة المصرية ومؤسساتها الدينية علي تأهيل الكوادر الدعوية التي تستوعب ما يُحيط بها من خلال العلم الرصين والفهم المستنير لواقع الناس واحتياجاتهم الفكرية والروحية، مشيدًا بجهود الدكتور أسامة الأزهري الذي يُعد مثلًا يجمع بين العلم العميق وسعة الأفق ونقاء الروح.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، كلمة إلي الأئمة والواعظات من وزارة الأوقاف قائلا: من جامعة القاهرة احملوا أمانة الكلمة وراية التنوير، وكونوا رحماء بالعباد، وعلموهم أن الدين لا يكون حجة على الناس إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأكد د. محمد سامي عبد الصادق مواصلة الجامعة لدورها الريادي في عملية التأهيل والتدريب النوعي للأئمة والواعظات وتنمية قدراتهم العلمية والتثقيفية في جميع المجالات، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية المتتابعة، والاستعانة بخبرات وكفاءات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في جميع المجالات.

كما قدم ممثلو وزارة الاوقاف، الشكر لجامعة القاهرة لدورها الريادي في النهوض بالأئمة والواعظات علميًا ومعرفيًا واهتمامها باللغة العربية في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء، أهدي الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديرًا لدوره في النهوض وتطوير عمل الوزراة، كما تم تكريم الأئمة والواعظات الذين اجتازوا الدورة التدريبية وتسليمهم شهادات إتمام الدورة، والتقاط صورة تذكارية مع وزير الأوقاف ورئيس الجامعة ومشرفى الدورة ومنظميها.