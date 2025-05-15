نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الفرق بين التبرع بصك الأضحية للأوقاف عن غيرها؟ المتحدث الرسمي يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا عدة أيام عن قدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بكل خير، ومع قدوم العيد يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار الأضاحي وأماكن شرائها لتنفيذ سنة الله سبحانه وتعالى.

وتقوم عدة مؤسسات ووزارات بتقديم صكوك للتبرع لشراء الأضاحي، وتشرف هي على توزيعها على الأسر التي تحتاجها. ومن أبرز الوزارات التي تقوم بصك الأضاحي هي وزارة الأوقاف المصرية. وهذا بالإضافة إلى صلاة عيد الأضحى المبارك، وما هي الإجراءات التي ستتبعها الوزارة هذا العام لتلافي حدوث أي سلبيات أو أخطاء سابقة.

تواصلنا من خلال بوابة دوت الخليج مع الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، لمعرفة سعر صكوك الأضاحي هذا العام، وما الذي يميز التبرع للأوقاف عن غيرها.

وإلى نص الحوار:

1/ كم تبلغ أقل وأعلى قيمة للمشاركة في صكوك أضاحي الأوقاف هذا العام؟

أقل قيمة للصكوك هي 7000 آلاف جنيه، وأعلى صك ثمنه 9500.

2/ هل يتم توزيع الأضاحي في مختلف محافظات الجمهورية أم لمحافظات معينة؟ ما هي أكثر المحافظات التي يتم التوزيع فيها عن غيرها؟

يتم التوزيع في كافة محافظات الجمهورية، وليست هناك فكرة توزيع في محافظة أكثر من غيرها. هذا يُراعى فيه عدة عوامل، منها:

التوزيع السكاني.

محافظة حدودية.

محافظة مسجلة أن بها نسبة كبيرة من معدلات الفقر والاحتياج.

محافظة يوجد بها عدد قليل من فرص العمل.

هذه الأشياء إن وُجدت في أيٍّ من المحافظات، فيُراعى البعد الاجتماعي في التوزيع.

3/ ما الذي يميز التبرع لصك الأضحية من خلال الأوقاف عن غيرها من الجهات؟

هذه السنة هي العاشرة لمشروع صكوك وزارة الأوقاف.

الأضاحي كلها من الأبقار أو الجاموس، ولا يوجد خراف.

ومقارنة قيمة الصك، سواء الـ7000 أو الـ9000، بباقي المؤسسات الأخرى، سترى أن الأوقاف أقل في قيمة التبرع.

أموال الصك التي يدفعها المتبرع تذهب بالكامل للخير، ليس ثلثًا أو ربعًا، ولكن المبلغ كامل.

التشبيك المؤسسي: هناك اتفاقيات مع المسالخ الكبرى بإشراف وزارة الزراعة والطب البيطري، بالإضافة إلى إشراف وشراكة مع وزارة التضامن في عملية التبريد والتوزيع.

هذا بالإضافة إلى الكم الضخم الذي تحصل عليه وزارة الأوقاف من الصكوك، والذي يمكنها من التوزيع على مدار أشهر طويلة.

هذا يحتاج أماكن تبريد ضخمة جدًّا ليست متوفرة لدى وزارة الأوقاف، ولهذا نقوم بعمل تشبيك مؤسسي وتعاون مع مختلف المؤسسات. وأخيرًا، فإن الأوقاف تعتمد على بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي تتعلق بالمحتاجين والمستحقين، وبهذا يكون لديّ الضمان بأن ما يُقدَّم يذهب إلى من يستحق.

ما هي أبرز الإجراءات التي ستتبعها وزارة الأوقاف لتجنب حدوث أي أخطاء أو سلوكيات سلبية حدثت من قبل في صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

السلبيات أمر طبيعي راجع لطبيعتنا البشرية، ولكن رصدُنا لعدد من السلبيات يؤكد أصل القاعدة ولا ينفيها، أي أنه يؤكد القاعدة وليس الاستثناء. بمعنى: فكرة أننا قمنا برصد سلوكيات سلبية، هذا يعني أن الغالب - بفضل الله - هو الانضباط السلوكي والقيمي في ساحات أداء صلاة العيد.