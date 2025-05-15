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محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع كفاءة منشآت مدينة الطلبة والطالبات بالعجوزة

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  • محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع كفاءة منشآت مدينة الطلبة والطالبات بالعجوزة 1/2
  • محافظ الجيزة يتفقد أعمال رفع كفاءة منشآت مدينة الطلبة والطالبات بالعجوزة 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنشآت التابعة للمحافظة داخل مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير المنشآت الخدمية والتعليمية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومجهزة للطلاب.

وتشمل الأعمال رفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتنفيذ الاشتراطات الفنية اللازمة للحماية المدنية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمقيمين بالمدينة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتنفيذ طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي القادم، تمهيدًا لتسكين الطلاب دون أي تأخير.
حيث شدد على المتابعة اليومية لسير الأعمال وتذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في أقل وقت ممكن.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنشآت التعليمية وتوفير بيئة معيشية ملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أن مدينة الطلبة تُعد من المرافق الحيوية التي تستقطب عددًا كبيرًا من الطلاب من مختلف المحافظات، ما يتطلب جاهزية تامة على مستوى البنية التحتية والخدمات.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ  وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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