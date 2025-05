بالطبول والهتافات.. شاهد كيف استقبلت الإمارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 07:40 مساءً - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى وصل الإمارات قد تم استقباله بحفاوة بالغة، وسط عزف الطبول والهتافات، واصطف حرس الشرف العسكرى فى أحد الممرات لدى وصوله إلى مبنى الرئاسة فى أبوظبي.

خلال محطته الثالثة والأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الى العاصمة الإماراتية، أبوظبي بعد ظهر الخميس، حيث كان في استقباله الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

Happening Now—President Trump arrives in the United Arab Emirates… pic.twitter.com/TBD9KSprJE— Dan Scavino (@Scavino47)

Happening Now—President Trump arrives in the United Arab Emirates… pic.twitter.com/TBD9KSprJE — Dan Scavino (@Scavino47) May 15, 2025

وأظهرت لقطات جانبًا من حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس الأمريكي لدى وصوله الدولة الخليجية.

Shame on UAE for welcoming Trump with women lined up in reception — a clear break from traditional Arab values. Since when did honoring a guest mean abandoning your own cultural dignity? This isn’t Arab hospitality, it’s Western imitation." pic.twitter.com/L28Zjt4y4V— Noor Khan (@NoorkhanAfridii)