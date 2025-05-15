مساعد وزير الداخلية يتابع من مطار القاهرة إجراءات تفويج الحجاج ويطمأنهم على إجراءات السلامة بالمشاعر المقدسة (فيديو )

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 07:40 مساءً -

حرص اللواء أشرف عبد المعطي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وتهنئتهم وطمأنتهم على إتخاذ التدابير والإجراءات كافة التى تضمن لهم بمشيئة الله أداء المناسك بسهولة ويسر مع توجيههم بضرورة الإلتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصاً على سلامتهم.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما قامت بها وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

كانت وزارة الداخلية قد قامت بإتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام ، حيث تم توديع أول أفواج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1446هـ / 2025 م من مطار القاهرة الدولى إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة