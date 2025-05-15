نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشارك في احتفالية الاتحاد المحلي لعمال الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تضمن حقوقهم وتكفل لهم سبل العيش الكريم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال مشاركته في الاحتفالية السنوية لعيد العمال والتي أقيمت اليوم بحضور السيد محمد جبران وزير العمل وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية بالمحافظة على رأسهم وكيل مجلس النواب السيد محمد أبو العينين وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبتنظيم الاتحاد المحلي لعمال الجيزة برئاسة محمد كامل وذلك لتكريم 280 عاملًا من مختلف الشركات والهيئات التابعة للمحافظة في إطار تقدير جهود العمال المتميزين ودورهم في دفع عجلة التنمية داخل المحافظة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن الاحتفالية تحمل في طياتها معاني التقدير والعرفان لكل يد تعمل وتنتج مؤكدًا أن العمال هم جنود التنمية وأن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وقد أكد محافظ الجيزة على الاستمرار في تعزيز ثقافة التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث للعمال بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لكافة العاملين بمحافظة الجيزة على تفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم داعيًا إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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