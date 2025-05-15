نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء تنسيقي بين مصر والصين لتنشيط حركة السياحة بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مع جو يونهو، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية وعدد من شركات السياحة العاملة بالسوق الصيني.

في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بتنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة لمصر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي، وتركيز الجهود على جذب مزيد من الحركة السياحية من الأسواق البعيدة، في إطار خطة متكاملة للتوسع في الأسواق غير التقليدية.

وخلال الاجتماع مع Gu Yunhao رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري بالصين وجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي ارتقت إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية السوق الصيني للمقصد السياحي المصري في ظل الطلب المتزايد عليه وما شهدته الحركة السياحية الوافدة منه من نمو خلال عام 2024 محققة نسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2023، وزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين لتصل إلى 36 رحلة مباشرة أسبوعيًا.

هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بالمعارض السياحية الكبرى بالصين والتي من بينها معرض COTTM، ومعرض ITB China الذي ستنطلق فعالياته أواخر شهر مايو الجاري.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية بين البلدين للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصيني من خلال الاستعانة بمختلف الأدوات الترويجية التي تتناسب مع السائح الصيني وتلبي احتياجاته والتعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في هذا الشأن.

وأعرب الوفد الصيني عن استعداده إلى التعاون مع الهيئة في تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها للترويج السياحي لمصر بالسوق الصيني.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة بالمعرض السياحي الدولي ITB China والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 وحتى29 مايو الجاري بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية بجناح يضم 15 عارض يمثلون عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية.

وقد حضر هذه الاجتماعات، محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، ومحمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، وسوزان مصطفى مدير عام الإدارة العامة للترويج السياحي بالهيئة، وبسمة مسئول السوق الصيني بالهيئة.