نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر “أبي بكر الصديق” الأول لذوي الهمم بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم الخميس وفد يضم (٥٠) مشاركًا من ذوي الهمم وذويهم، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية متجهين إلى مدينة الإسكندرية؛ للمشاركة في فعاليات معسكر “أبي بكر الصديق” التثقيفي الأول لذوي الهمم، وذلك في إطار اهتمام المجلس بتنمية قدراتهم ومواهبهم، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس.

ويأتي هذا المعسكر تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تقديم خدمات تدريبية وتثقيفية متخصصة ومتميزة لكافة الفئات، وفي مقدمتها ذوي الهمم.

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهاراتهم الاجتماعية والرياضية والفنية، وتعزيز دمجهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية؛ بالإضافة إلى تقديم برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة؛ وتنظيم ورش عمل فنية وحرفية، وأنشطة رياضية وألعاب جماعية، وتقديم عروض ترفيهية وثقافية، وتنظيم محاضرات توعوية للأهالي والمرافقين، كما يهدف المعسكر إلى عقد جلسات دعم نفسي وتنمية ذاتية.

ويتضمن برنامج المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جوانب علمية وثقافية لذوي الهمم، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمعالم الأثرية والدينية في محافظة الإسكندرية، ضمن برامج السياحة المعرفية والدينية التي ينفذها المجلس.

وتسعى هذه المبادرات إلى دعم ذوي الهمم وتمكينهم، وتعريفهم بجوانب متعددة من الثقافة والحضارة المصرية، في إطار رؤية شاملة تُعلي من قيم الدمج والمواطنة والوعي.