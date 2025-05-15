مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: قدمنا خطة للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 06:32 مساءً - أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن مصر قدمت خطة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ومصر قدمت دوما الدعم للقضية الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، إنه يجب أن يدعم المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.