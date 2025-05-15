نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عبدالغفار" يناقش مع رئيس بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" التعاون المشترك في المجالات الصحية والإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود "فابريتسيو أندريولو"، في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية في المجالات الصحية والإنسانية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجانبان ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، والتنسيق في مجال تقديم الرعاية الصحية للاجئين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا التعاون في دعم الجهود الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للشعبين الفلسطيني والسوداني جراء الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث أثنى على الدور الذي تقوم به منظمة أطباء بلا حدود في تقديم الخدمات الطبية الطارئة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان المصرية في دعم الخدمات الطبية المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا حرص المنظمة على توسيع مجالات التعاون الفني واللوجستي بما يخدم الأهداف الصحية والإنسانية المشتركة.

حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتورة وسام أبو الفتوح رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة علياء الغمراوي مدير إدارة الكلى بقطاع الطب العلاجي.