نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع عقد مع شركة كينليد الصينية باستثمارات 60 مليون دولار لإقامة مشروع لإنتاج مواد التغليف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع جديد مع شركة "كينليد للمواد المبتكرة – KINLEAD Innovative Materials" الصينية المتخصصة في حلول التغليف المرنة وخامات التعبئة، لإقامة مشروعها الصناعي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 171،000 متر مربع، يتم تنفيذها على مرحلتين.

تفاصيل المشروع واستثماراته



يبلغ حجم استثمارات المشروع 60 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 3 مليارات جنيه مصري، ويتم تمويله ذاتيًا بالكامل من جانب الشركة الصينية، كما يوفر المشروع نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

ويستهدف إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات التغليف المتقدمة تشمل:

لفائف بولي بروبيلين ثنائية المحور (BOPP)

لفائف BOPP معدنية

أغشية ممتدة

شرائط ذاتية اللصق من شريط BOPP السيلوفان

أنابيب كرتونية

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى أكثر من:

100 مليون طن من المواد

165،000 قطعة

60،000 رول

ويُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%.

وقع العقد ليفنغ تشن، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.

توسّع نوعي في الأنشطة الصناعية بالقنطرة غرب



أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، أن المشروع يعكس تنوع الاستثمارات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي أصبحت معروفة بتميزها في صناعة المنسوجات، لكنها في الوقت ذاته نجحت في جذب استثمارات نوعية بمجالات صناعية أخرى، مثل مشروع شركة "كينليد" الذي يعزز القاعدة الصناعية المتنوعة ويعكس توجه الهيئة نحو التكامل الصناعي وزيادة التصدير.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل المشروع رقم 18 بالمنطقة، ليصل إجمالي الاستثمارات بالقنطرة غرب الصناعية إلى نحو 564.5 مليون دولار، توفّر ما يقرب من 25.3 ألف فرصة عمل مباشرة.

ثقة المستثمرين الأجانب تتزايد في مناخ الاستثمار المصري



أوضح جمال الدين أن اختيار شركة صينية رائدة في قطاع صناعي متخصص، مثل "كينليد"، وضخ استثمارات بهذا الحجم بتمويل ذاتي كامل، هو دليل على ثقة المستثمرين الأجانب المتزايدة في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من بنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي، وحوافز تنافسية.

وأضاف أن القنطرة غرب تتميز بموقعها الفريد بين مواني الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية نحو الأسواق العالمية، وهو ما يتجلى في ارتفاع نسب التصدير بمشروعاتها، بما يعزز دور الهيئة في دعم الميزان التجاري وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

عن شركة كينليد الصينية



تأسست شركة KINLEAD Innovative Materials Co. عام 2002، وتُعد من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع أفلام البولي بروبيلين ثنائية المحور (BOPP)، وأفلام البولي بروبيلين المصبوبة (CPP)، والأفلام المعدنية. وتمتلك الشركة عدة قواعد إنتاج في الصين، وتُصدّر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، تشمل أوروبا، وأمريكا، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا.