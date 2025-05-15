نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور خالد عبدالغفار الشكوى الخاصة بقصور الخدمة الإسعافية وتغيير مسار سيارة الإسعاف لمستشفى بعيد عن مكان وقوع الحادث ويوجه بفتح تحقيق عاجل

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الشكوى الخاصة بقصور في خدمة إسعافية، تضمن تغيير خط سير سيارة الإسعاف من مستشفى قريب لمستشفى أبعد عن موقع الحادث، مما أدى لطول مدة نقل المصاب داخل سيارة الإسعاف.

ووجه نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، رئيس هيئة الإسعاف بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، وتوقيع أقصى العقوبات في حال اثبتت التحقيقات وجود أي نوع من أنواع التقصير، مع سرعة الافادة بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة.