نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لإنقاذ ضحية زواج مبكر.. وزير الصحة يكرم رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى المنيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة تغريد معروف، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى المنيرة، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، تقديرًا لدورها الإنساني والمهني في إنقاذ حياة طفلة كانت ضحية لزواج وحمل مبكر، بعد أن فقدت جنينها في ظروف صحية حرجة، ويأتي هذا التكريم في إطار دعم الوزارة للجهود الطبية المخلصة، وتسليط الضوء على خطورة الزواج المبكر وآثاره الصحية والنفسية على الفتيات، مؤكدًا التزام الوزارة بتكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زواج الأطفال من أخطر الممارسات الاجتماعية التي تهدد مستقبل الفتيات، وتؤثر سلبًا على المجتمع بأسره، لأنه يحرم الطفلة من حقها في التعليم والنمو النفسي السليم، إلى جانب دفعها إلى أدوار ومسؤوليات لا تتناسب مع عمرها، مما يساهم في تعرضها لصدمات نفسية، كما يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة نتيجة الحمل والولادة المبكرة، فضلًا عن تفكك الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة للحد من هذه الظاهرة، من خلال إطلاق حملات توعوية.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أكد على احترافية الفريق الطبي بمستشفى المنيرة، إلى جانب توافر التجهيزات الطبية المتقدمة، كان لهم دور أساسي في إنقاذ حياة الطفلة، مشيدًا بسرعة ودقة تقييم الحالة فور وصولها إلى المستشفى، وتحديد التدخل الطبي المناسب في الوقت المناسب، مما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية والتنسيق الفعّال، معربًا عن شكره وتقديره لكافة أفراد الفريق الطبي، ولدكتورة تغريد معروف، لما بذلوه من جهد.

وأضاف "عبدالغفار" إن الطفلة، البالغة من العمر 16 عامًا، تم استقبالها بقسم الطوارئ في مستشفى المنيرة يوم السبت الموافق 15 مارس 2025، وهي تعاني من حالة إعياء شديدة، شملت آلامًا حادة في البطن، وسرعة في التنفس، وارتفاعًا في درجة الحرارة، بالإضافة إلى انتفاخ ملحوظ بالبطن وأعراض تشير إلى حمى النفاس، وعلى الفور، تم تحويلها إلى قسم النساء والتوليد، حيث أظهر الفحص الطبي إصابتها بالتهاب بريتوني حاد مع وجود غرغرينا في الرحم.

وتابع "عبدالغفار" أنه تم التعامل السريع مع الحالة، وإجراء عرض جراحي عاجل، بالإضافة إلى عمل أشعة مقطعية على البطن والحوض، وبناءً على التقييم الطبي، تقرر إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي مشترك بين فريقي النساء والتوليد والجراحة العامة، حيث تم تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة، وقد استقرت الحالة الطفلة، وهي بحالة جيدة الأن.