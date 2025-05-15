نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة السويس تواصل جذب الاستثمارات الصناعية: توقيع عقدين جديدين بالقنطرة غرب بقيمة 20،5 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقدي مشروعين جديدين في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروعين 20،5 مليون دولار، على مساحة 68 ألف متر مربع، وتوفر 4،6 آلاف فرصة عمل مباشرة.

مشروع شركة "توب نيو جارمنت" للملابس الجاهزة



المشروع الأول يخص شركة "توب نيو جارمنت – Top New Garment Group" الصينية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والرياضية. وتبلغ استثمارات المشروع 7،2 ملايين دولار، لإقامة مصنع متكامل على مساحة 28 ألف متر مربع، يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة. يستهدف المشروع إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويًا، مع تصدير كامل الإنتاج إلى الخارج.

وقع العقد وو جين بينج، رئيس مجلس إدارة الشركة.

مشروع "جواندونج هونشين" لتصنيع المنسوجات



أما المشروع الثاني، فهو لشركة "جواندونج هونشين تكستايل – Guangdong HONGXIN Textile" الصينية، ويختص بتصنيع الأقمشة والمنسوجات. تبلغ استثماراته 13،3 مليون دولار، على مساحة 40 ألف متر مربع، ويوفر 600 فرصة عمل مباشرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع أكثر من 28 ألف طن سنويًا، يُصدّر منها 80% إلى الخارج.

وقع العقد لياو هان وين، رئيس مجلس إدارة الشركة.

إنجازات ملموسة في تنمية القنطرة غرب الصناعية



أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب تشهد تطورًا متسارعًا، حيث ارتفع عدد المشروعات إلى 17 مشروعًا بإجمالي استثمارات 504،5 مليون دولار، تتيح نحو 24،7 ألف فرصة عمل مباشرة، وتغطي مساحة إجمالية بلغت مليون و98،8 ألف متر مربع، وذلك في أقل من عامين.

مقومات جذب قوية وموقع استراتيجي فريد



أوضح جمال الدين أن ما يميز المنطقة هو الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى تكاملها مع الموانئ البحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية كنقطة انطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

تسهيلات واستعدادات متكاملة للمستثمرين



وأشار رئيس الهيئة إلى أن اقتصادية قناة السويس تعمل على تعزيز البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يشمل الخدمات اللوجستية وتيسير إجراءات التراخيص، ضمن منظومة حوافز اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، تسهم في ترسيخ مكانة المنطقة كمحور صناعي ولوجستي عالمي.