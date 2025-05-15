وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصومالي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس، مع عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في العاصمة بغداد.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، وأشار إلى الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير ٢٠٢٥ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي ودفع أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال الشقيق، وضرورة العمل على تعزيز جهود الأمن والاستقرار، انطلاقًا من إيمانها بأن استقرار الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار المنطقة ككل. كما جدد التزام مصر بالمشاركة الفعالة في الجهود الإفريقية المشتركة لدعم بناء القدرات الصومالية وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها، منوها إلى ان مصر تقوم بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهدف دعم بعثة الدعم الأمني التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال، بما يضمن قيامها بأداء مهامها بكفاءة وفعالية.

وشدد على أهمية تعزيز قدرة الحكومة الفيدرالية على الحفاظ على الأمن والاستقرار، في إطار من الاحترام الكامل للسيادة الصومالية.

من جانبه، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للدور المصري الداعم لتحقيق الاستقرار في الصومال، مثمنًا مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، استجابةً لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية. كما أكد على حرص الحكومة الصومالية على توثيق أواصر التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.