نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات دورة التوعية بقضية الغرم للمجموعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت فعاليات برنامج التوعية بقضية الغرم للمجموعة الثالثة للأئمة، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة مصر الخير بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر لعدد سبعة وعشرين (٢٧) إمامًا، وذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد العلمي والفكري والدعوي للسادة الأئمة، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والتطوير.



جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، والدكتورة حنان درباشي رئيس لجنة قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، والدكتورة أميرة مرزوق مدير الدعم الفني والإداري بمؤسسة مصر الخير،

وقام الدكتور خالد أبو العز المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية بتقديم فقرات اللقاء، وسط تفاعل من الحضور.



وفي كلمته وجّه الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على رعايته الكريمة للأئمة، وحرصه الدائم على تنمية مهاراتهم الدعوية والعلمية والفكرية، كما توجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وفريق العمل، على جهودهم المخلصة في دعم الغارمين والغارمات والتخفيف من معاناتهم.



من جانبها أكدت الدكتورة حنان درباشي رئيس لجنة قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير على أهمية التوعية بقضية الغُرم، وضرورة بيان مخاطرها على الفرد والمجتمع، وسبل مواجهتها، مشيدةً بمستوى الأئمة المشاركين، والذي يؤكد جهود وزارة الأوقاف في الارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب للأئمة.



جدير بالذكر أن هذه الدورة هي الثالثة من نوعها بأكاديمية الأوقاف الدولية، وقد عقدت على مدار ثلاثة أيام.



وفي ختام اللقاء تم تكريم الأئمة المشاركين في الدورة، الذين أشادوا بها وببرنامجها، وأعربوا عن مدى استفادتهم منها، مقدمين الشكر للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على دعمه المستمر للأئمة، ولفضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء جمعية مؤسسة مصر الخير؛ على تقديمه ورعايته لهذه الدورة العلمية المتميزة.