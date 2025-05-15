نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد أعمال المنجم المفتوح من أعلى قمة الجبل بـ "السكرى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب الاجتماع الذي عقده مع مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي"، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على نظام التحكم والمراقبة بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم، وذلك من خلال تفقد غرفة المراقبة الخاصة بذلك؛ حيث شاهد غرفة كاميرات المراقبة للموقع، واستمع لشرح حول مستوى التأمين الفائق بالموقع.

مراحل إنتاج خام الذهب

وعقب ذلك، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، جولة ميدانية مُوسعة داخل منجم السكري؛ لمتابعة مراحل إنتاج خام الذهب، حيث تعرف على هذه المراحل التي تشمل تصنيف الخام الناتج من الجبل على حسب نسبة الذهب في الطن، ثم مرحلة التكسير فالطحن، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفصل للخام المركز، وعقب ذلك تأتي مرحلة إعادة الطحن، ثم يتم التفاعل مع "السيانيد" لفصل الذهب عن باقي العناصر الأخرى.

تطوير الأعمال بمنجم السكري

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء تفقد أعمال المنجم المفتوح، بالإضافة إلى متابعة أعمال مصنع استخلاص الذهب، حيث تابع رئيس الوزراء شرحًا حول تطور الأعمال بمنجم السكري للذهب الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة نحو 6.2 مليون أوقية ويعد واحدا من أهم المناجم بفضل طرق التعدين المتبعة التي أسهمت في زيادة الاحتياطي والإنتاج، فيما تجرى حاليًا أعمال تنمية بواسطة المستثمر الجديد شركة أنجلو جولد اشانتي لتأكيد نحو 4.3 مليون أوقية إضافية لاحتياطيات المنجم بما يعزز من قيمته. كما بلغ إنتاج المنجم في عام 2024 نحو 454 ألف أوقية.

وتم التنويه إلى أن المستثمر يتولى تغطية كامل الاستثمارات لتحقيق خطة الإنتاج، وبما يدعم أيضا توفير فرص العمل والخدمات المرتبطة بالنشاط التعديني، حيث يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشرح المهندس أحمد غالي، مدير التعدين السطحي، مراحل الإنتاج في المناجم المفتوحة، حيث أوضح أن هذه المراحل تشمل حفر تحديد الخام، وفي هذه المرحلة يتم تحديد أماكن وجود الخام لتحسين خلطه لاحقًا في الكسارة، ثم يتم حفر ثقوب التفجير، من خلال حفر الأرض استعدادًا للتفجير باستخدام مواد متفجرة خاصة، وعقب ذلك يتم إجراء تفجير الصخور لتصغير حجمها وجعلها بشكل أسهل وآمن تمهيدا لنقلها وتحميلها؛ حيث يتم نقل الصخور باستخدام معدات ثقيلة من موقع الإنتاج إلى الكسارة أو إلى أماكن التخزين.