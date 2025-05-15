نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح نادي جامعة حلوان بعضويات رياضية واجتماعية لأعضاء الجامعة وأسرهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي جامعة حلوان الرياضي والاجتماعي عن فتح باب العضويات بشكل رسمي، في خطوة تهدف لتعزيز الحياة الصحية والاجتماعية داخل الحرم الجامعي، وتوفير بيئة متكاملة لأعضاء هيئة التدريس، العاملين، وأسرهم.

ويقدّم النادي تجربة فريدة تجمع بين الأنشطة الرياضية، والاسترخاء، والأجواء العائلية، من خلال باقات عضوية متنوعة تناسب كل فئة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة داخل منشآت الجامعة.

ويتميّز النادي بكونه ليس مجرد منشأة للرياضة، بل مساحة شاملة تقدّم أسلوب حياة متكامل في قلب الجامعة، يضم ملاعب متطورة، صالات لياقة بدنية، مناطق مخصصة للأطفال، وكل ذلك داخل بيئة آمنة وتحت إشراف نخبة من الخبراء.

ويُعد النادي مساحة مفتوحة للنشاط والتجديد، ووجهة لكل من يسعى لتحقيق التوازن بين العمل، الصحة، والأسرة ضمن إطار مؤسسي احترافي.

وتشمل العضويات المتاحة داخل نادي جامعة حلوان فئات مختلفة منها عضوية أعضاء هيئة التدريس، العاملين، التابعين، الزائرين، الرياضيين من طلاب الجامعة، والعضوية الموسمية، إضافة لعضوية أبناء النادي بالفروع، والطلاب الوافدين والأجانب، مع أنظمة اشتراك مرنة وتسهيلات تتناسب مع احتياجات الجميع.

من جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، أن فتح باب العضوية يمثل تجسيدًا لرؤية الجامعة في دعم العنصر البشري، مشيرًا إلى أن النادي يُعد نموذجًا للتنمية المستدامة المتوازنة بين التعليم والحياة.

فيما أشار الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في حجم ونوعية الأنشطة، عبر خطة متكاملة تتضمن بطولات، فعاليات رياضية، مناسبات اجتماعية، وشراكات كبرى مع مؤسسات رياضية، بما يضمن استمرارية التميز.

ودعا النادي جميع الراغبين في خوض تجربة مختلفة للانضمام إلى مجتمع صحي وآمن داخل الجامعة، مؤكدًا أن الأبواب مفتوحة الآن أمام كل من يبحث عن بداية جديدة ومكان يحقق التوازن بين اللياقة، الترفيه، والانتماء المؤسسي.