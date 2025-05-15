نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قناة السويس تبدأ تطبيق تخفيض 15% على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة لمدة 90 يومًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، تنفيذ قرار بمنح حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية البالغة 130 ألف طن فأكثر، سواء كانت محملة أو فارغة.

ويستمر تطبيق هذا القرار لمدة 90 يومًا، في إطار خطة الهيئة لتشجيع عودة الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام القناة مجددًا، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر وتحسن الظروف الملاحية في المنطقة.

استجابة لمطالب العملاء ودعم صناعة النقل البحري

أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا القرار يأتي استجابة لمتطلبات عدد كبير من عملاء الهيئة من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل البحري العالمي.

وأكد أن الهيئة تتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات عملائها وحماية مصالحها الاستراتيجية.

استراتيجية طموحة لتطوير الخدمات البحرية واللوجستية

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للعملاء، في إطار التوجه العام نحو تعزيز القدرة التنافسية للقناة على المستوى الدولي.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على الانفتاح نحو شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة القناة كممر ملاحي عالمي.

آفاق جديدة للتعاون مع الشركات العالمية

في سياق متصل، أعرب رئيس الهيئة عن تطلع قناة السويس إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية وغيرها من الشركات الكبرى في مجال النقل البحري، مؤكدًا أن الهيئة ترحب بكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز التكامل الدولي في القطاع البحري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون.