نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تختتم ورشة عمل رؤساء لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التي نظمتها إدارة شئون الطلبة والامتحانات لرؤساء لجان النظام والمراقبة وأعضاء الحاسب الآلي، استعدادًا لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025.

أُقيمت الورشة على مدار ثلاثة أيام، من 12 إلى 14 مايو 2025، بمدرسة الشهيد طيار محمد فرحات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، وذلك برعاية وتوجيهات سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبحضور قيادات المديرية.

جاء تنظيم الورشة في إطار حرص المديرية على تبادل الخبرات ورفع كفاءة العاملين بالكنترولات، وتحقيق أعلى درجات الجودة والانضباط في أعمال الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشملت الورشة تدريب رؤساء وأعضاء الكنترولات على أهم الضوابط والتعليمات الخاصة بسير العمل داخل اللجان، إلى جانب استعراض التحديات التي قد تواجههم وسبل التغلب عليها.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت منيرة أسامة، مدير عام الشئون التنفيذية، على أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في الكنترولات، مشددة على أن الدقة والالتزام هما أساس نجاح العملية الامتحانية.

كما تناول أحمد المغربي، مدير الإدارة القانونية، أبرز القرارات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنها القرار الوزاري رقم 205 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات، والقرار رقم 113 المتعلق بالحرمان من المشاركة في أعمال الامتحانات، إلى جانب القرارين 34 و35 الخاصين بتنظيم حالات إلغاء الامتحان وفقد أوراق الإجابة. وأكد على ضرورة التعامل الحاسم مع أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان النزاهة والشفافية.

وقدّم الورشة شريف النبوي، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، حيث استعرض الجوانب الفنية المتعلقة بتنظيم أعمال الكنترول، من إعداد النتيجة وحتى اعتمادها، وشرح خطوات نقل البيانات إلكترونيًا، وضوابط تحديد أوائل الطلبة، وآليات فحص التظلمات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالسرية الكاملة داخل مقار الكنترولات.

كما شدّد النبوي على أن رئيس لجنة النظام والمراقبة هو المسؤول الأول عن سلامة العمل داخل اللجنة، منذ لحظة تسلم أوراق الإجابة وحتى إعلان النتيجة، مطالبًا باتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سرية وأمن سير العمل.

يُذكر أن ورشة العمل شملت جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، وفق جدول زمني معلن مسبقًا، حرصًا على توفير تدريب مكثف وشامل لجميع المشاركين.

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التزامها الكامل بالدقة في العمل، والسرعة في الأداء، بما يخدم مصلحة الطالب أولًا وأخيرًا.