نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاشور: احتفال عين شمس بعيدها الماسي تجسيد لتاريخ أكاديمي يمتد لقرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن احتفال جامعة عين شمس بمرور 75 عامًا على إنشائها هو مناسبة وطنية وعلمية هامة تعكس تاريخًا أكاديميًا عريقًا يتجاوز حدود التاريخ الرسمي لتأسيس الجامعة، مشيرًا إلى أن بعض كلياتها، وعلى رأسها كلية الهندسة، يعود تاريخ نشأتها إلى عام 1839، ما يجعل الاحتفال بالعيد الماسي تعبيرًا عن قرنين من الإسهام العلمي والمعرفي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية جامعة عين شمس بعيدها الماسي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات الأكاديمية.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتواجد داخل رحاب جامعة عين شمس، واصفًا إياها بـ "الصرح الشامخ" الذي لا يمثل فقط مؤسسة تعليمية مرموقة، بل هو جزء أصيل من تاريخ مصر الأكاديمي والثقافي. ولفت إلى أن تاريخ الجامعة يعود إلى جذور أقدم، متمثلة في "جامعة أون" الفرعونية، التي تعد من أولى مؤسسات التعليم في التاريخ البشري.

وأشار عاشور إلى أن الجامعات المصرية، وفي مقدمتها عين شمس، تشهد حاليًا طفرة في البرامج الأكاديمية المتميزة سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو التكنولوجية، موضحًا أن التقدم في التصنيفات الدولية هو دليل واضح على هذا التطور. وأبرز الوزير الإنجاز الذي حققته 25 جامعة مصرية في التصنيف الجديد لبرنامج "تايمز هاير إيديوكيشن" للبرامج البينية، مشيرًا إلى أن أربع جامعات منها، بينها عين شمس، جاءت ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في هذا المجال.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة لجامعة عين شمس في عيدها الماسي، متمنيًا لها ولجميع الجامعات المصرية مزيدًا من التقدم والتميز على المستويين المحلي والدولي.