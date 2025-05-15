نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين من الأئمة،وخطباء المكافأة للاستعانة بهم بالخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزار الأوقاف المصرية موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين من الأئمة وخطباء المكافأة للاستعانة بهم بالخارج عند الحاجة من مديرية أوقاف: (الدقهلية)، وذلك يوم الخميس الموافق 15 /5 /2025 م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار الشفوي إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ومدونًا بها الوظيفة بالنسبة للأئمة، مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، وصورة المؤهل، وسيتم استبعاد من لم تنطبق عليه شروط المسابقة في أي مرحلة من مراحلها، ومن يتخلف عن الحضور يُعد معتذرًا، وهم:

https://drive.google.com/file/d/1plE7S5oQSs_C6KeLo8RgJIktXXj5OsrD/view?usp=drivesdk