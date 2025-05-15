نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصميمات راقية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.. معرض أثاث دمياط بشارع فيصل بالجيزة يفتح أبوابه لاستقبال المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت محافظة الجيزة، فعاليات معرض أوكازيون دمياط للأثاث بشارع فيصل بأرض المطاحن في حي بولاق الدكرور.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة عشرين يومًا، اعتبارًا من 10 مايو وحتى ٣٠ مايو الجاري، ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل.

ويضم معرض أوكازيون دمياط للأثاث تشكيلة واسعة ومتنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذي الصيت العالمي، والذي يتميز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات الراقية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة لتناسب مختلف الأذواق.

وتُعرض هذه المنتجات بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله بأفخم قطع الأثاث.

شهد الإفتتاح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، بالإنابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كما شهد الإفتتاح حضور كل من محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، ومحمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور.

وخلال جولة تفقدية في أرجاء المعرض، أشاد محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة بالمعروضات المتميزة وجودتها وأسعارها التنافسية. وأكدوا على الشهرة الواسعة التي تتمتع بها محافظة دمياط في صناعة الأثاث وتنوع منتجاتها، بالإضافة إلى اهتمام الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وقد أعرب نائب محافظ الجيزة عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح هذا المعرض الكبير، مؤكدًا على التقدم الملحوظ الذي وصلت إليه صناعة الأثاث في محافظة دمياط، وقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة والتطور باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشاد بالشراكة الفعالة بين محافظتي الجيزة ودمياط من خلال استضافة الجيزة لهذا المعرض الهام.

كما أكد نائب المحافظ على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لضمان نجاح المعرض والتوسع في تنظيمه مستقبلًا، بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين ودعم هذه الصناعة الحيوية.

وأشار إبراهيم الشهابي إلى أهمية دعم وتشجيع الصناعات الوطنية القائمة، وعلى رأسها صناعة الأثاث، وتوفير الدعم اللازم لتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد على أهمية التوسع في إقامة مثل هذه المعارض التي تمثل منافذ تسويقية هامة للعارضين وفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات المقدمة وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

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