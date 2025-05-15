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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تستقبل فريقًا طبيًا لتقديم الخدمات الصحية للعاملين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريقًا طبيًا؛ لتقديم الخدمات الصحية للعاملين، من خلال التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة.
وذلك تحت رعاية المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وفي إطار المبادرات الرئاسية الصحية التي تستهدف دعم صحة المواطنين.
قدم الفريق الطبي خدماته الصحية على مدار أربعة أيام بمحطة مياه إمبابة والمبنى الإداري، متضمنةً تحليل سكر وقياس ضغط ووزن واعتلال كلوى ودلالات اورام في ضوء مبادرة الكشف المبكر عن الاورام.
وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ندوة تثقيفية، سلط، خلالها مسؤولو الصحة، الضوء على أهمية الصحة العامة للمرأة، وكيفية الوقاية من الامراض، إذ تأتي تلك الندوة في إطار تعزيز التثقيف الصحي وتعزيز التعاون المثمر مع مديرية الصحة بالجيزة.