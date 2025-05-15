نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة تستقبل فريقًا طبيًا لتقديم الخدمات الصحية للعاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فريقًا طبيًا؛ لتقديم الخدمات الصحية للعاملين، من خلال التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة.

وذلك تحت رعاية المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وفي إطار المبادرات الرئاسية الصحية التي تستهدف دعم صحة المواطنين.

قدم الفريق الطبي خدماته الصحية على مدار أربعة أيام بمحطة مياه إمبابة والمبنى الإداري، متضمنةً تحليل سكر وقياس ضغط ووزن واعتلال كلوى ودلالات اورام في ضوء مبادرة الكشف المبكر عن الاورام.

وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ندوة تثقيفية، سلط، خلالها مسؤولو الصحة، الضوء على أهمية الصحة العامة للمرأة، وكيفية الوقاية من الامراض، إذ تأتي تلك الندوة في إطار تعزيز التثقيف الصحي وتعزيز التعاون المثمر مع مديرية الصحة بالجيزة.

493572985_1104511508382093_3863472810036528283_n

493715277_1104511355048775_2313123825442646043_n

493726040_1104511181715459_1377144989198305936_n

494718904_1104511908382053_2278894313046193126_n

496058918_1104511578382086_2736944029620282097_n

496132621_1104511261715451_8508654321942995565_n

496941130_1104511025048808_8180994934249413585_n

497586707_1104512101715367_3569232597239251609_n