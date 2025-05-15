نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكتور محمد ضياء: جامعة عين شمس تواصل الريادة في عيدها الماسي وتتطلع إلى المئوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية مهيبة، شهدت جامعة عين شمس احتفالها بمرور 75 عامًا على تأسيسها، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية والدولية، ونخبة من الأساتذة والعلماء، وسط مشاركة طلابية واسعة.

وألقى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، كلمة بهذه المناسبة، أكد خلالها أن الاحتفال باليوبيل الماسي هو لحظة تاريخية لتجديد العهد على مواصلة مسيرة العطاء والتميز، وليس فقط لتأمل الماضي المجيد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن عين شمس، منذ تأسيسها في عام 1950، شكلت علامة بارزة في مسيرة التعليم العالي المصري، وبيتًا للفكر المستنير والابتكار، حيث تخرج فيها أجيال من القادة والعلماء الذين ساهموا في نهضة الوطن وتركوا بصمات في مختلف الميادين.

وأوضح د. ضياء أن الجامعة ظلت عبر تاريخها الطويل منارة للعلم ومركزًا للإشعاع الحضاري، معتمدة في ذلك على رسالتها الإنسانية السامية التي تجمع بين الرؤية البصيرة المستلهمة من "العين"، والضوء المعرفي المنبعث من "الشمس"، كما عكست اسمها وشعارها. وأضاف أن الجامعة تمكنت، بجهود أساتذتها وباحثيها والعاملين بها، من ترسيخ موقعها في مصاف الجامعات الرائدة، من خلال شراكات علمية ومجتمعية مؤثرة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل الدؤوب لمواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها التحول الرقمي، وتغير المناخ، والصحة العامة، وبناء اقتصاد المعرفة.

ولفت إلى أن جامعة عين شمس ستواصل دعم المشروعات القومية، وفي مقدمتها تطوير منظومة مستشفياتها الجامعية، والإسهام في تعزيز الرعاية الصحية، ضمن جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، مع الالتزام بقيم الإنصاف، والإدماج، والتنوع.

واختتم د. ضياء كلمته بتوجيه الشكر لكل من أسهم في مسيرة الجامعة على مدار 75 عامًا، داعيًا إلى مواصلة التميز والتطلع إلى مئوية جديدة تُسطّر فيها الجامعة فصولًا مشرقة من العطاء والريادة، خدمةً لمصر وشعبها.