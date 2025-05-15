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وزير الخارجية: نواجه تحديات وجودية وانعقاد القمة في بغداد خير دليل على استقرار العراق

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وزير الخارجية: نواجه تحديات وجودية وانعقاد القمة في بغداد خير دليل على استقرار العراق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 مايو 2025 12:32 صباحاً - قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره العراقى والاردنى في إطار الاجتماعات التحضيرية لآلية العمل المشتركة ان انعقاد القمة في العراق لخير دليل على استقرار العراق واذدهاره.

 

 

وثمن وزير الخارجية كل ما يقوم به العراق لاحتضان القمة العربية، لافتا الى ان انعقاد القمة في بغداد يأتي في توقيت دقيق يواجه الامة العربية.

 

 

وتابع عبد العاطى نواجه تحديات وجودية تمس الامن القومى العربى، وناقشنا القضايا المشتركة والجهود المبذولة للعودة الى وقف إطلاق النار في غزة ، فقد اقتربنا من 70 يوما دون دخول المساعدات الى قطاع غزة .

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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