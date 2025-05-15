نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل" توضح حقيقة انهيار محور بديل خزان أسوان: لا انهيار والهيكل الخرساني سليم تمامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة النقل ما تم تداوله إعلاميًا بشأن انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان، وتؤكد أن الهيكل الخرساني للمحور في حالة ممتازة.

. ما حدث: هبوط بسيط نتيجة تسرب مياه تحت الطريق الأرضي

الوزارة توضح أن ما وقع هو مجرد هبوط ترابي بقطر لا يتجاوز مترًا، في نهاية أحد المنازل الجانبية وبعيدًا عن الهيكل الخرساني للمحور.

. السبب: تسرب مياه من خط تابع لوزارة الري

الهبوط ناتج عن تسرب مياه من خط مغذي لمنشأة تتبع وزارة الري، مما أدى إلى سحب الجسم الترابي أسفل الطريق الأرضي.

. التحرك الفوري: فرق الطوارئ في موقع الإصلاح والصيانة

الهيئة العامة للطرق والكباري دفعت بفرق الطوارئ التي باشرت أعمال الصيانة والإصلاح فورًا لإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

. خطوات وقائية: تنسيق مع وزارة الري لتغيير مسار خط المياه

يجري تنسيق كامل مع وزارة الري لتحويل مسار خط المياه لمنع تكرار الواقعة مستقبلًا.

. دعوة للإعلام والمواطنين: تحروا الدقة وتجنبوا الشائعات

وزارة النقل تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية، وتطلب من المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة.