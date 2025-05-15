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محافظ الجيزة ينعي النقيب أدهم أيمن الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

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محافظ الجيزة ينعي النقيب أدهم أيمن الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

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أحمد جودة - القاهرة - نعى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ببالغ الحزن والأسى وفاة النقيب أدهم أيمن الشرقاوي معاون مباحث مركز شرطة أطفيح أحد رجال الشرطة المصرية الأوفياء والمخلصين.

والذي وافته المنية اليوم الأربعاء أثناء تأدية واجبه الوطني.

ويتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه من رجال الشرطة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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