محافظ الجيزة ينعي النقيب أدهم أيمن الشرقاوي معاون مباحث أطفيح

ويتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه من رجال الشرطة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة