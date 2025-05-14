ماذا قال ترامب عن قطر وإيران؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 مايو 2025 11:26 مساءً - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "نأمل أن تساعدنا قطر فى ما يتعلق بإيران فربما ننجح بإنقاذ ملايين الأرواح ولا نريد خروج الأمور عن السيطرة، مؤكدا سنفعل لقطر أمورا ستسرهم".

وأعرب ترامب عن تطلعه إلى مساعدة دولة قطر لنا فى معالجة الوضع مع إيران.

واستطرد ترامب " أشكر أمير دولة قطر وعقيلته على الترحاب الجميل".

أكد ترامب "أتشرف بأنني أول رئيس أمريكي يزور دولة قطر، مؤكدا "أمير دولة قطر هو الذي جعل هذا البلد يفخر بكل الإنجازات التي تحققت؟

وأضاف " أبليتم بلاء حسنا في ما يتعلق بالإنجازات التي تحققت في بلادكم".

وأكد ترامب "دولة قطر نجحت في التفاوض من أجل إخراج آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة وهو عيدان ألكسندر".

واضاف ترامب "علاقاتنا مع قطر وصلت إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، مشيرا "قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية نتوقع أن تتعزز".

وأكد ترامب "نحاول التوصل إلى اتفاق مع إيران لكن عليهم أن يسرعوا الخطى".